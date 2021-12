Circuito Jandaia do Sul reúne mais de 1.200 atletas

Da Redação

O Circuito Jandaia 2021 foi realizado neste domingo (12), em Jandaia do Sul, e reuniu mais de 1.200 pessoas de todo o Vale do Ivaí. Por conta do aniversário da cidade, o percurso teve início no Centro e passou por estradas rurais do município.

Organizado por voluntários, que contaram com apoio de patrocinadores, o circuito começou com largadas simultâneas entre as três modalidades: caminhada, corrida e bike.

Aos que participaram da caminhada ou da corrida, os atletas puderam realizar os percursos de 7 ou 14 km. Na prova de bicicleta, tiveram as provas de 20 e 40 km.

Todos os atletas receberam medalhas da organização. Neste ano, o circuito aconteceu apenas uma vez por conta da pandemia, mas a previsão é de que aconteçam pelo menos quatro etapas em 2022.