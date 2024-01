Cinema na Praça chega ao Vale do Ivaí na próxima semana; veja datas

Começa nesta quinta-feira (4) em Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, a edição 2024 do programa Cinema na Praça, que promove sessões gratuitas de filmes ao ar livre. Esta semana também terá edições em Piraí do Sul e Carambeí, na mesma região. Neste ano, a atração itinerante passará por 38 cidades do Vale do Ivaí, Centro, Campos Gerais, Centro-Sul, Sul e Sudoeste do Estado.

continua após publicidade

Já na próxima semana, três cidades da região do Vale do Ivaí contarão com a exibição de dois longas-metragens. São elas: Grandes Rios (9/1), Rio Branco do Ivaí (10/1) e Ariranha do Ivaí (11/1). Os filmes serão exibidos na rotatória principal, em frente à prefeitura e nas proximidades do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Pingo de Gente, respectivamente.

- LEIA MAIS: Guias de pagamento do IPVA 2024 já podem ser emitidas; saiba como

continua após publicidade

A iniciativa do Governo do Paraná começou em 2019 com o objetivo de levar cultura e entretenimento a cidades e distritos que não possuem salas de cinema comerciais. As sessões têm classificação indicativa livre e são uma ótima opção para toda a família. Nesta temporada, o Cinema na Praça tem o apoio da Cooperativa Agrária Industrial e prefeituras.

A exibição inicia sempre às 19 horas com a animação infantil “Patrulha Canina - O Filme”, lançada em 2021 pela Paramount Pictures. Na sequência, às 21 horas, o público poderá assistir a cinebiografia nacional “Dois Filhos de Francisco”, que conta a história de vida da dupla Zezé Di Camargo & Luciano. A exibição é feita em uma tela de LED instalada em uma carreta adaptada.

A programação vai de 4 de janeiro a 20 de fevereiro, e a agenda completa pode ser consultada no site oficial da Agência Estadual de Notícias (clique aqui).

Siga o TNOnline no Google News