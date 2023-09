Cinema movido a energia solar chega em Jardim Alegre; saiba mais

O evento conta com o patrocínio do Sicredi

A experiência do CineSolarzinho, o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, chega a Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, com atividades culturais gratuitas para a população. Com patrocínio do Sicredi e apoio da Prefeitura Municipal, nesta quarta-feira (13), na Praça da Igreja, serão exibidos curtas-metragens infanto-juvenis que abordam temáticas como os princípios do cooperativismo, coletividade, solidariedade e sustentabilidade. As sessões contam com distribuição de pipoca e o público pode visitar o furgão, que carrega todo o cinema e se transforma numa estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz.

O Circuito Sicredi acontece de agosto a dezembro, em 37 cidades dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além das sessões de cinema, serão promovidos 23 encontros da Oficinema Solar com estudantes.

Em Jardim Alegre, a primeira sessão acontece às 19 horas, com o curta-metragem "Asas da Imaginação". Às 20 horas, os moradores da cidade e de toda região poderão prestigiar o filme "Nós e o meio ambiente". De acordo com a organização, caso chova no dia da programação, todo o evento será realizado na quadra coberta da Apae, localizada na Rua Pio XII, número 177.

O CineSolarzinho - versão infantil do CineSolar -, que em 2023 completa 10 anos, transforma espaços públicos e abertos em salas de cinema e já realizou cerca de 1870 sessões (com exibição de 180 filmes) e 576 oficinas para 284 mil pessoas de quase 600 cidades, de 23 estados e do Distrito Federal. O projeto já percorreu mais de 250 mil quilômetros pelo país e atua com o objetivo de democratizar o acesso às produções audiovisuais (principalmente as nacionais), promover ações e práticas sustentáveis, a inclusão social e difundir a tecnologia da geração de energia solar.

“Viajando pelo Brasil presenciei o quanto nosso território é diverso e, infelizmente, desigual. Há uma escassez de equipamentos culturais e de acesso às energias renováveis. Por isso, o nosso papel sempre foi de atuar com encantamento e alegria, por meio de ações culturais e ambientais, na sensibilização e conscientização das pessoas, além de aproximá-las das novas tecnologias e das produções cinematográficas nacionais”, diz Cynthia Alario, coordenadora e idealizadora do CineSolar.

O furgão do CineSolar é adaptado com as placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: 120 cadeiras e banquetas, os sistemas de conversão de energia e armazenamento (que garante 20 horas de autonomia e funcionamento), de som e projeção, incluindo a tela. Além de tudo isso, o espaço se transforma em uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz.

Com infográficos, iluminação e decoração especial - feita com materiais reciclados e objetos com princípios de magnetismo e eletricidade como laser e bola de plasma -, o veículo é uma atração à parte, que encanta pessoas de todas as idades e mostra, de maneira descontraída e divertida, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

Nas sessões de cinema e nas oficinas, o CineSolarzinho também colabora na difusão de ações em conjunto com a Unesco Representação Brasil, e cumpre 10 dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) propostos pela ONU (Organização das Nações Unidas).

“Para nós, difundir os ODS é fundamental, tanto para sensibilizar a população, na compreensão de que todos nós fazemos parte deste grande ecossistema vivo do Planeta Terra, e que somos responsáveis pelas mudanças possíveis de serem feitas hoje, quanto para deixarmos esse legado nas cidades, nas comunidades por onde passamos”, destaca Cynthia Alario.

Neste Circuito, a curadoria dos curtas-metragens que compõem a programação foi realizada por Luiza Lins, idealizadora e realizadora da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que em 2023 completa 22 anos. São quatro programas com temas que abordam os princípios do cooperativismo, solidariedade, união, coletividade, inclusão, diversidade e sustentabilidade, que vão garantir muita diversão e reflexão para as crianças e para toda a família!

A 4ª edição do CineSolarzinho é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Sicredi e apoio da Prefeitura Municipal de Jardim Alegre, por meio das Secretarias de Educação e de Cultura, e é realizada pela Brazucah Produções, pelo Ministério da Cultura e Governo Federal.

