Cinco são presos suspeitos de furto de implemento agrícola em Cruzmaltina

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Cinco pessoas foram presas na noite de quarta-feira (3), em Cruzmaltina, suspeitas de furtar um implemento agrícola de uma propriedade rural localizada às margens da PR-272. Segundo a Polícia Militar (PM), o grupo teria invadido o local e levado o equipamento.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h20. Após receber informações sobre o caso, a equipe policial realizou diligências e abordou os suspeitos.

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Na sequência, os suspeitos foram encaminhados à 53ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Faxinal, onde ficaram à disposição da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

O boletim de ocorrência não detalha marca, o valor do implemento agrícola nem as circunstâncias em que o grupo foi localizado pelos policiais.

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O caso será investigado para apurar as circunstâncias do crime e a participação de cada um dos envolvidos.

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