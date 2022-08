Cinco são presos após furto de 360kg de ração em Bom Sucesso

Da Redação

Foram furtados 9 sacos de ração para gado em propriedades rurais de Bom Sucesso

Quatro homens e uma mulher foram presos nesta quarta-feira (17), em Bom Sucesso, por envolvimento no furto de 9 sacos de ração para gado, totalizando 360 quilos do alimento, por desacato e também por adulteração do sinal de uma motocicleta.

Conforme a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada após o furto ocorrido em propriedades rurais da região. Denúncias indicaram uma casa, conhecido no meio policial, e viram dois homens em frente ao local e deram voz de abordagem. Durante busca pessoal, conforme o boletim, nada foi localizado. Porém, ao entrar na residência, a equipe encontrou debaixo de uma lona preta, os nove sacos de ração, que foram reconhecidos pela vítima.

Após dar voz de prisão aos dois homens, a esposa de um deles deu um empurrão e um chute nos policiais e acabou presa também. Ao conversar com os suspeitos, eles disseram que mais dois homens também estavam envolvidos no furto e que residiam no Distrito Columbia.

A equipe se deslocou até o outro endereço e prendeu os outros dois homens, um por participação no crime de furto e outro por estar com a moto com sinal de identificação adulterado. As cinco pessoas foram presas e encaminhadas até a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul.

