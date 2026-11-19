Acidente aconteceu próximo ao pesqueiro Rei do Peixe na tarde desta quinta-feira (19)

Uma colisão entre dois carros na tarde desta quinta-feira (19) na PR-170, próximo ao pesqueiro Rei do Peixe em Apucarana (PR), envolveu cinco pessoas e mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido

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A colisão envolveu um Volkswagen Gol e um Fiat Palio. O Gol transportava três pessoas, entre elas um casal de idosos de Borrazópolis (PR). Um dos ocupantes, de 77 anos, saiu ileso. O veículo seguia no sentido Novo Itacolomi (PR) a Apucarana (PR). O Palio trafegava na direção contrária, com dois ocupantes.

De acordo com informações do Blog do Berimbau, após a colisão, os carros teriam rodado na pista e saído da rodovia. Eles foram parar em uma área mais baixa às margens da estrada.

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O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado e enviou uma equipe ao local. Nenhuma das pessoas envolvidas no acidente foi encaminhada para atendimento médico. A PRE esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas