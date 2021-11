Cinco pessoas ficam feridas em capotamento na BR-376

Da Redação

Cinco pessoas ficaram feridas durante um acidente registrado na noite desta terça-feira (23), no km 293, da BR-376, em Mauá da Serra.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão do tipo colisão traseira seguida de capotamento envolveu uma Ford Ranger e um Fiat Uno.

As vítimas, quatro pessoas que estavam no Uno e o motorista da Ranger, ainda conforme a PRF, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital da Providência, em Apucarana.

Outro acidente

Um motorista, de 29 anos, morreu após sofrer um grave acidente na noite desta terça-feira (23), na PR-444, no km 29, nas proximidades da Caixa de São Pedro, distrito de Apucarana.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que ele conduzia, um Fiat Siena, com placas de Cambira, colidiu com um caminhão, com placas de Londrina, que seguia sentido Mandaguari/Arapongas. O veículo menor trafegava no sentido contrário.