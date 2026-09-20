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MAUS-TRATOS A ANIMAIS

Cinco cães são resgatados após denúncia de maus-tratos em Jardim Alegre

Animais estavam expostos à chuva, em meio a fezes e sem acesso aparente a água e comida, segundo a PM

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Cinco cães são resgatados após denúncia de maus-tratos em Jardim Alegre
Autor Animais estavam expostos à chuva e sem acesso aparente a água e comida - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Cinco cães foram resgatados após uma denúncia de maus-tratos em uma residência de Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, neste sábado (19).

Segundo a Polícia Militar, eram dois animais adultos e três filhotes. Eles estavam na parte da frente da casa, expostos à chuva, em meio a grande quantidade de fezes e sem acesso aparente a água e comida.

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Representantes da Sociedade Protetora dos Animais acompanharam a equipe policial durante o atendimento.

Vizinhos disseram que a situação seria recorrente. Segundo os relatos, moradores da região em outras oportunidade chegaram a jogar alimentos por cima do muro para alimentar os animais.

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A moradora não foi encontrada na residência. Conforme informações repassadas aos policiais, ela teria saído do local na noite anterior.

Um médico veterinário avaliou os cães e emitiu um laudo sobre as condições dos animais.

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Os cinco cães foram resgatados e ficaram sob os cuidados de representantes da entidade de proteção animal.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária, que deve adotar as medidas cabíveis.

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Jardim Alegre maus-tratos a cães POLICIA MILITAR Proteção Animal resgate de animais Sociedade Protetora dos Animais
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