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Cidades do Vale do Ivaí ganham prêmios ao acertar a quadra da Mega-Sena

Cinco apostas da região faturaram no concurso 3031; próximo sorteio acontece nesta quinta-feira (16)

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.07.2026, 09:16:38 Editado em 15.07.2026, 09:20:16
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Cidades do Vale do Ivaí ganham prêmios ao acertar a quadra da Mega-Sena
Autor Foto: Pixabay

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3031 da Mega-Sena, sorteado na noite de terça-feira (14), fazendo com que o prêmio principal acumulasse. Os números sorteados foram 20, 28, 32, 35, 40 e 54. Sem vencedores na faixa principal, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado nesta quinta-feira (16), saltou para R$ 30 milhões.

📰 LEIA MAIS: Ninguém acerta a Quina 7065 e prêmio acumula para R$ 6 milhões

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Apesar de ninguém ter levado a bolada máxima, a região do Vale do Ivaí e arredores teve motivos para comemorar. Cinco apostas locais acertaram quatro dezenas e garantiram prêmios na quadra. O maior destaque regional foi um bolão de 26 cotas registrado na Lotérica Vale do Ivaí, em Ivaiporã. Por se tratar de um jogo de 12 números, a aposta faturou um montante expressivo de R$ 38.010,44.

Outro bolão regional que se deu bem foi registrado na Lotérica Las Vegas, em Apucarana. Com 7 números apostados e dividido em 14 cotas, o jogo garantiu R$ 4.072,46. Já nas cidades de Arapongas (Lotérica Falcão), Faxinal (Lotérica O Gato que Ri) e Jandaia do Sul (Lotérica 2000), os ganhadores realizaram apostas simples físicas de 6 números e embolsaram R$ 1.357,52 cada.

Em âmbito nacional, a quina registrou 24 apostas ganhadoras, e cada uma delas vai receber o valor de R$ 63.791,87. A quadra, por sua vez, teve 1.859 apostas certeiras em todo o país, pagando o prêmio individual de R$ 1.357,52 para os jogos simples.

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Para quem deseja tentar a sorte no próximo concurso de R$ 30 milhões, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00. Os sorteios da Mega-Sena são realizados regularmente às terças, quintas e sábados.

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