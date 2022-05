Cidades da região devem ficar sem água na próxima semana

Da Redação

A Sanepar informa que, em função de paradas programadas pela Copel para a próxima semana, cidades do Vale do Ivaí terão desabastecimento de água. Na terça-feira (10 de maio), o serviço da Copel paralisará o abastecimento no distrito Alto Porã, em Ivaiporã, pela manhã. A distribuição de água deve voltar ao normal durante a tarde.

continua após publicidade .

Na quarta-feira (11), será realizada parada das 9h às 13h afetando o abastecimento no distrito Ubaúna, em São João do Ivaí. A água deve voltar a ser distribuída na localidade durante a tarde. Também na quarta-feira, a cidade de Marilândia do Sul terá o sistema de abastecimento paralisado das 9h às 16h30, durante serviço da concessionária de energia. À noite deve haver a normalização do sistema, de forma gradativa.

Em Bom Sucesso, a parada da Copel será na quinta-feira (12) das 9h às 12h. O abastecimento ficará comprometido, com a recuperação gradativa durante a tarde.

continua após publicidade .

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.