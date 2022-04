“Cidade Limpa” é executado na Monte Castelo em Ivaiporã

Da Redação

O prefeito em exercício de Ivaiporã, Marcelo Reis, acompanhou a execução do programa "Ivaiporã: cidade limpa", na Vila Monte Castelo, nesta quinta-feira, dia 14 de abril, com a diretora do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Denise Kusminski.

O programa Ivaiporã: cidade limpa inclui serviços de recolha de material descartável, galhos, entulhos, lixo, poda de árvores, roçagem, varrição, iluminação pública, notificação de proprietários de terrenos sujos e combate ao mosquito Aedes aegypti.

Os trabalhos serão executados também na segunda e terça-feira, dias 18 e 19 de abril, entre as 07h15 e 17h00. Para que o programa Ivaiporã: cidade limpa atinja os objetivos a Prefeitura solicita aos moradores da Vila Monte Castelo que limpem quintais e terrenos, e organizem o material descartável, entulhos e lixo em frente às residências para que as equipes possam recolher com mais agilidade.

Casos de dengue

Em 2020, foi confirmada epidemia de dengue em Ivaiporã. “Por isso, não podemos permitir que o mesmo erro seja cometido por descaso com a limpeza pública. Atualmente, há 7 casos de dengue confirmados. Em 2020, ultrapassaram 1.000 casos”, comparou Marcelo Reis.

Com o programa Ivaiporã: cidade limpa a população colabora com a limpeza, o que melhora a qualidade de vida e previne casos de dengue. “É saúde pública! O que é muito importante para o município”, acrescentou Marcelo Reis.

O programa Ivaiporã: cidade limpa é realizado pelos Departamentos Municipais de Meio Ambiente e Viação.