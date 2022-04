Cidade do Norte do Paraná revive surto de casos de Covid-19

Da Redação

A pequena São Pedro do Ivaí, cidade de pouco mais de 11 mil habitantes, no centro norte do Paraná – distante 423 quilômetros da capital, Curitiba – voltou a viver dias tensos por conta do significativo aumento de casos de Covid-19, desde a última semana. O novo surto já obrigou as autoridades a cancelarem eventos oficiais marcados para os próximos dias e recoloca em alerta as equipes de saúde da cidade, que pedem que a população volte a se cuidar para evitar contágios. A tradicional festa de 1o. de maio, do Dia do Trabalhador, que não aconteceu nos últimos dois anos por causa da pandemia e voltaria a acontecer no próximo fim de semana, está suspensa.

continua após publicidade .

Segundo o informe epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (27), pela Secretaria de Estado da Saúde, São Pedro do Ivaí teve apenas 2.785 registros acumulados desde o início da pandemia, em março de 2020. No entanto, segundo o Centro de Atendimento de Covid no município, só nesta semana já são mais de 150 novos casos confirmados em testes rápidos.

O médico Vagner Estefani, responsável pelo centro, explica que, embora sejam casos de sintomas leves, a situação é preocupante. “Preocupa, e muito, principalmente se pensarmos que muitas cidades já desabilitaram os centros de Covid e já tem muitos lugares que nem fazem mais os testes”, comenta. Para Estefani, o aumento dos casos está diretamente associado ao abandono, por parte da população, dos cuidados sanitários, como o uso de máscaras e de álcool em gel.

continua após publicidade .

Para retratar o cenário, o médico recorre aos relatórios do centro, que diariamente vem atendendo a uma média de 80 pessoas com sintomas gripais. “A gente conversa com as pessoas, procura entender os sintomas e, sempre que necessário, encaminhamos para os testes rápidos”, explica. Até a noite de quarta-feira (27), 124 pacientes da cidade estavam sendo tratados, em domicílio. Não havia, até a manhã desta quinta-feira (28), nenhuma pessoa internada.

Na sexta-feira (22), foram realizados 59 testes, com 30 casos positivos. Na segunda-feira (25), o centro realizou 64 testes e registrou 50 casos da doença. Os números se mantiveram altos também na terça (26), com 39 casos em 54 testes realizados e na quarta (27), com 26 casos em 63 testes realizados.

O médico responsável pelo Centro de Atendimento de Covid disse, ainda, que em função do aumento significativo de atendimentos diários, já reforçou a equipe médica, convocando mais um profissional para o trabalho na equipe, pela manhã. "Essa ajuda foi necessária", diz.

continua após publicidade .

“É muita coisa. E isso assusta”, diz o médico Vagner Estefani. Ele relata, inclusive, que existem casos de pessoas que tiveram diagnóstico positivo para Covid e dengue, ao mesmo tempo. "Não podemos deixar de focar que não se trata apenas da Covid. Temos a dengue e agora, com a chegada do inverno, a tendência é subir o número de casos de gripe, também”, alerta.

“A gente não tem como ir contra os decretos que flexibilizaram o uso de máscaras. Mas devemos alertar a população. Estamos com um surto, com números que voltaram a subir depois que liberaram as máscaras. O que eu posso fazer é mostrar que eu mesmo, uso máscaras, sempre. Não deixo de usar, para me proteger do contágio”, comenta o médico. Segundo ele, quem usa máscaras chega a se sentir constrangido em alguns locais, onde o uso foi abandonado, como é o caso das academias. “Mas é importante usar. E todos precisam se proteger, se cuidar”, recomenda.

continua após publicidade .

EVENTOS SUSPENSOS

continua após publicidade .

Depois do aumento do número de casos na cidade, a prefeitura de São Pedro do Ivaí cancelou o tradicional evento em comemoração ao Dia do Trabalhador, que ocorreria no próximo domingo (1º de maio).

“A decisão foi tomada em conjunto com a minha equipe administrativa. A pandemia não acabou e precisamos continuar sendo prudentes em nossas decisões, evitando que este surto se torne algo ainda maior, visto que o evento reuniria muitas pessoas e ainda colocaria pessoas de outros municípios circulando em São Pedro do Ivaí”, comentou a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri.

Além do cancelamento do evento, a administração se preocupa em tomar novas medidas para barrar o novo surto. A princípio, estão também canceladas a 10ª Prova Rústica da Cidade Acolhedora e do 1º Desafio MTB, ainda neste ano. “Por ora cancelamos, entretanto, uma nova decisão pode ser tomada assim que a situação for controlada, optando por alguma data especial. Peço nesse momento que a população redobre a atenção e os cuidados para evitar o contágio e evitem se aglomerar. Todos nós sabemos o que fazer e precisamos nos unir mais uma vez para afastar este mal que já trouxe tantas tristezas para todos nós”, reforça a prefeita.

REGIONAL DE SAUDE MONITORA CIDADE

O chefe da 16a. Regional de Saúde, de Apucarana, Marcos Costa, informou na manhã desta quinta-feira (28) que as equipes da regional já estão em contato com as autoridades de Saúde de São Pedro do Ivaí, para traçar uma linha de atuação conjunta preventiva na cidade. Basicamente, disse o chefe da regional, a ideia é reforçar as ações de prevenção para evitar que o surto local se intensifique.

Marcos Costa disse que o número de ocorrências na regional vem caindo semanalmente, em todos os municípios. Segundo ele, ainda serão investigadas as possíveis causas para o aumento repentino de registros da doença em São Pedro do Ivai.