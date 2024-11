Cidade da região anuncia show do cantor Leonardo

A Prefeitura de São Pedro do Ivaí está organizando um grande show para celebrar os 69 anos de emancipação política do município. Embora o aniversário oficial ocorra no dia 30 de outubro, as comemorações foram transferidas para o dia 10 de novembro, às 21h30, na Avenida Dr. Cícero de Moraes, por conta de datas de feriado de finados. A atração principal será o renomado cantor Leonardo.

De acordo com a prefeita, a decisão de não realizar a tradicional ExpoIvaí, que geralmente oferece três dias de atrações, foi tomada por questões administrativas, já que o ano é o último de mandato. “Optamos por fazer um grande show, assim como fizemos em 2016, quando também encerrávamos um ciclo. A ideia é marcar a data de forma significativa e atrair visitantes para São Pedro do Ivaí, uma cidade que tem se destacado pelos investimentos que vem recebendo nos últimos anos”, explicou Maria Regina.

Maria Regina aproveitou a oportunidade para reforçar o convite à comunidade e toda a região para participar dessa grande celebração. “É uma alegria imensa poder comemorar mais um aniversário do nosso município com toda a comunidade. São Pedro do Ivaí é uma cidade de pessoas trabalhadoras, e estamos sempre buscando o melhor para elas. Queremos que essa festa seja motivo de orgulho e celebração para todos os são-pedrenses”, disse a prefeita.

O show promete atrair um grande público e movimentar a cidade. A Prefeitura reforçou que o feriado do Dia do Servidor Público (28 de outubro) foi transferido para o dia 11 de novembro, após o show especial.

