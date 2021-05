Ciclistas de Ivaiporã ganham ciclofaixa Ouro Verde

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A implantação da tão sonhada ciclofaixa que percorre toda a rodovia Ouro Verde, em Ivaiporã, e se estende do Jardim Paraná até a Rodovia PR-466, nas proximidades do Parque Industrial II, segue em ritmo acelerado. A previsão de conclusão do Departamento Municipal de Obras, é para a próxima semana.

Conforme o diretor municipal de obras, o engenheiro civil, Bruno Montoro, a ciclofaixa nos dois lados da pista terá aproximadamente 11 quilômetros, a faixa lateral esquerda sentido a PR-466 se encontra concluída, já foi realizada a pintura das faixas, sinalização e colocação das tachas (olho de gato) os trabalhos agora estão concentrados na outra pista.

Com relação ao acostamento para veículos, o engenheiro explica, que a ciclofaixa não proíbe que os carros estacionem em caso de necessidade. “Hoje o maior fluxo da rodovia é de ciclistas, e foi implantada para dar mais segurança para eles. Caso exista a necessidade de acostamento o motorista pode ligar o pisca alerta e estacionar, sem problema nenhum”, disse Montoro.

Para Alessandre Sanches, a ciclofaixa é o sonho de todo o ciclista. “A rodovia é um lugar tranquilo, agora com sinalização ficou ainda mais seguro. Podemos pedalar a vontade, ficou uma maravilha. Para quem quiser sair do sofá, aqui agora é o nosso canto. No quintal de nossa casa”, comemora Sanches.

O ciclista Noel Demarchi, que percorre de bicicleta o trajeto quase todos os dias na rodovia Ouro Verde, também aprovou a obra que está sendo concluída. “Muito bom trabalho, se os outros municípios seguissem esse exemplo de Ivaiporã seria um incentivo a mais para as pessoas praticarem o esporte”, completa Demarchi.