Ciclista que morreu atropelada é filha de ex-prefeito de Cambira

Da Redação

A vítima fatal do atropelamento que aconteceu na manhã desta quinta-feira (7) foi identificada como Kamila Bellini, de 34 anos. Ela é filha do ex-prefeito de Cambira, Sidney Bellini. A morte dela gerou grande comoção na cidade.

O acidente ocorreu no trevo da BR-376, próximo ao Parque de Exposições de Jandaia do Sul. A comerciante morreu no local após ser atingida por um caminhão.

Kamila deixa o esposo Rafael Marques, proprietário da Lotérica Leão Dourado, em Apucarana, e um casal de filhos, Eduardo e Rafaela, além de familiares e um vasto círculo de amigos na cidade e região. A cambirense também era sócia-proprietária de uma loja de roupas femininas.

O prefeito de Cambira, Emerson Toledo, confirmou para reportagem do TNOnline a identidade da vítima e também emitiu um comunicado adiando todas as inaugurações que iriam ocorrer na tarde desta quinta-feira (7). Familiares e amigos lamentam a morte precoce de Kamila através de grupos de WhatsApp.

Acidente

Uma ciclista de Cambira morreu na manhã desta quinta-feira (7), no trevo da BR-376, próximo ao Parque de Exposições de Jandaia do Sul. A mulher foi atropelada por um caminhão e morreu no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local. O trânsito permanece lento no endereço onde o acidente foi registrado. Conforme o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Pedro Farias, a mulher teria enroscado o pé na pedaleira da bicicleta ao dar a volta na rotatória existente no trevo.

Neste momento, ainda de acordo com o inspetor, ela perdeu o equilíbrio e caiu para o lado esquerdo. Um caminhão passava pelo local na hora da queda e não conseguiu desviar da vítima.