Ciclista morre em acidente com carro na Pr-272, em Cruzmaltina

Um ciclista de 53 anos morreu na noite desta quarta-feira (06), após se envolver em acidente de trânsito com um automóvel com placas de Cruzmaltina. A batida foi na Rodovia PR-272, próximo ao Posto Amigão, em Cruzmaltina.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), do Posto Ubá do Sul, o veículo VW/Gol trafegava pela PR-272, e no km 234 colidiu na traseira da bicicleta que estava sobre a rodovia.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e entrou em óbito, quando estava sendo levado para um hospital de Faxinal. Conforme informações de populares, a vítima morador de Cruzmaltina, era conhecido como “Guapo”.

Compareceram no local o investigador da polícia civil e o perito criminalista.