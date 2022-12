Ciclista morre atropelado por caminhão da Coca-Cola no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um ciclista, identificado como Darcy Alves dos Santos, 70 anos morreu após ser atropelado por um caminhão da Coca-Cola, na manhã de sexta-feira (09), no perímetro urbano de Cascavel.

continua após publicidade .

Segundo as informações, o condutor do caminhão da Coca-Cola seguia pela rodovia BR-277, sentido Foz do Iguaçu, quando acabou atingindo o ciclista, que tentava atravessar o trecho.

O fluxo de veículos era muito grande no momento do acidente, e o motorista não conseguiu evitar a batida, atingindo o ciclista.

continua após publicidade .

A vítima fatal deslocava para o trabalho quando foi atingido pelo caminhão, com o impacto, o homem morreu na hora.

Os socorristas e médico do Siate foram acionados, porém, apenas puderam constatar o óbito.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal para realização de perícia.

continua após publicidade .

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal para os exames de necropsia e liberação aos familiares.

A Coca-Cola FEMSA Brasil e emitiu uma nota de pesar

“A Coca-Cola FEMSA Brasil lamenta profundamente o acidente ocorrido nesta sexta-feira (9), na BR-277, em Cascavel (PR). A empresa presta condolências aos familiares e amigos da vítima e está à disposição dos órgãos responsáveis para apuração sobre as causas do acidente.”