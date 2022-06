Ciclista morre atropelado ao retornar do trabalho, em São João do Ivaí

Da Redação

Um trabalhador rural retornava do trabalho de bicicleta por volta das 19 horas de quarta-feira (22), em São João do Ivaí. Ele foi atropelado por uma Fiat Strada branco, que pertence a um empresário de Santa Luzia da Alvorada.

continua após publicidade .

O acidente aconteceu próximo à entrada da Água do Beija-flor, a cerca de 200 metros da entrada de São João do Ivaí, na PR-650, sentido ao distrito de Santa Luzia da Alvorada. Roberto de Oliveira, 59 anos, que trabalhava na Fazenda administrada pelo Cristiano, morreu na hora.

Ele retornava para casa, sentido a São João, com uma bicicleta sem sinalizações, o que dificultou a visibilidade do motorista da Strada, que atropelou a vítima.

continua após publicidade .

O motorista do carro, funcionário do Baby de Santa Luzia, não sofreu ferimentos e ficou no local para prestar socorro. Ele também retornava do trabalho e estava em choque.

As equipes do SAMU e do Hospital Municipal estiveram no local, mas nada puderam fazer, além de constatar o óbito. O IML foi acionado para recolher o corpo, bem como a Polícia Científica e a Polícia Rodoviária.

* Com informações Canal HP