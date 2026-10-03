Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
ÓBITO

Ciclista morre após acidente com carreta carregada de etanol em Jandaia do Sul (PR)

Ainda não há confirmação se a vítima foi atropelada ou atingida pelo tombamento do bitrem

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ciclista morre após acidente com carreta carregada de etanol em Jandaia do Sul (PR)
Autor Acidente aconteceu no contorno de Jandaia do Sul - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma ciclista morreu na manhã deste sábado após um acidente envolvendo uma carreta bitrem carregada com etanol na BR-376, em Jandaia do Sul (PR). A ocorrência foi registrada no trecho do contorno da cidade, nas proximidades da entrada para a Estrada Dourados, e resultou na interdição total da rodovia em ambos os sentidos.

LEIA MAIS: Imagens mostram momento em que carro voa sobre faixa elevada e colide contra BMW em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As circunstâncias exatas da tragédia ainda estão sendo apuradas pelas autoridades de trânsito. Até o momento, não foi possível confirmar se a vítima foi atropelada pelo veículo de carga ou se a carreta acabou tombando sobre ela durante o trajeto.

Devido à natureza inflamável da carga, o bitrem pegou fogo logo após o acidente. As chamas rapidamente ganharam proporção e se espalharam pela vegetação localizada às margens da rodovia, gerando grandes labaredas. O atendimento à ocorrência exigiu uma rápida mobilização conjunta, envolvendo profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), funcionários da concessionária que administra o trecho e agentes da Defesa Civil, que seguem trabalhando no local.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito BR 376 carreta bitrem ciclista incêndio em rodovia jandaia do sul
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV