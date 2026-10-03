Ciclista morre após acidente com carreta carregada de etanol em Jandaia do Sul (PR)

Ainda não há confirmação se a vítima foi atropelada ou atingida pelo tombamento do bitrem

Uma ciclista morreu na manhã deste sábado após um acidente envolvendo uma carreta bitrem carregada com etanol na BR-376, em Jandaia do Sul (PR). A ocorrência foi registrada no trecho do contorno da cidade, nas proximidades da entrada para a Estrada Dourados, e resultou na interdição total da rodovia em ambos os sentidos.

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As circunstâncias exatas da tragédia ainda estão sendo apuradas pelas autoridades de trânsito. Até o momento, não foi possível confirmar se a vítima foi atropelada pelo veículo de carga ou se a carreta acabou tombando sobre ela durante o trajeto.

Devido à natureza inflamável da carga, o bitrem pegou fogo logo após o acidente. As chamas rapidamente ganharam proporção e se espalharam pela vegetação localizada às margens da rodovia, gerando grandes labaredas. O atendimento à ocorrência exigiu uma rápida mobilização conjunta, envolvendo profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), funcionários da concessionária que administra o trecho e agentes da Defesa Civil, que seguem trabalhando no local.



