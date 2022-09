Ciclista fica ferido após ser atropelado por carro na região

Da Redação

Acidente foi próximo a saída para a PR-082

Um ciclista ficou ferido após ser atropelado por um carro na noite de sábado (17), no perímetro urbano de São João do Ivaí, próximo a saída para a PR-082. O acidente de trânsito foi por volta das 20 horas, segundo informações da Polícia Militar.

No local os policiais militares conversaram com o motorista do carro envolvido no acidente, um VW/Gol 1.0. Ele relatou que realizou uma conversão à esquerda e acabou colidindo com a bicicleta.

Após o atropelamento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conduziu a vítima até o Hospital Municipal de São João do Ivaí. Devido a gravidade, ele acabou sendo transferido para o Hospital e Maternidade de Ivaiporã.

Também foi constatado que o motorista estava devidamente habilitado e o veículo com a documentação regularizada. Ele ainda realizou o teste de bafômetro sendo aferido foi 0,00mg/L.

