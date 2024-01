Ciclista encara desafio e pedala por 24h sem parar em Jardim Alegre

Ciclista contou com apoio de amigos e familiares

Desafiando os limites físicos e a resistência, o eletromecânico Rafael Tetho Anunciação, de Ivaiporã, mergulhou em um desafio de 24 horas consecutivas, pedalando incansavelmente na pista do Lago Municipal de Jardim Alegre. Com determinação, Rafael enfrentou variações climáticas e a monotonia da noite em uma busca pela conquista pessoal. Veja o vídeo abaixo.

O relógio começou a contar 11h30 horas de sexta-feira (29) quando Rafael deu a primeira pedalada. Munido de equipamento especializado e provisões estratégicas, o aventureiro encarou as curvas da pista até às 11h30 deste sábado (30).

Segundo Rafael, a jornada não foi isenta de desafios, com períodos de sol quente, chuva e rajadas de vento testando a resistência ao longo do percurso. Contudo, guiado pelo desejo de superar seus próprios limites e demonstrar a força do espírito esportivo resistiu a tudo.

Ao completar as 24 horas de pedal incessante, o ciclista cruzou a linha de chegada, exausto, mas com um sorriso de conquista e foi recebido pela esposa Vitória Kawana, que passou toda a jornada sem dormir, acompanhando e encorajando o marido a concluir a conquista pessoal.

“A gente começa animado, mas depois aparece as dores. Aí começa a duvidar se vai conseguir. Mas como me propus a fazer isso, pus na cabeça que iria até o fim. Valeu a pena, porque a satisfação de terminar é muito boa”, enfatizou Rafael.

No total Rafael pedalou 589 quilômetros e perdeu 7.368 calorias. “Isso só foi possível graças a essa parceria, o apoio da minha esposa que estava aqui me apoiando, entregando água e comida, sem ela, eu não conseguiria fazer isso sozinho. Também graças aos amigos que também estiveram me apoiando”, destacou Rafael.

