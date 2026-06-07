Ciclista é atropelado por carro e motorista foge sem prestar socorro em Jardim Alegre

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Um ciclista ficou ferido após ser atingido por um carro e o motorista fugir sem prestar socorro na tarde de sábado (6), em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí.

Segundo a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu na Rua Castelo Branco, entre as ruas Tapuias e Santo Antônio. Testemunhas relataram aos policiais que o ciclista seguia pela via quando foi atingido por um Volkswagen Gol 1.0.

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Após a colisão, o condutor deixou o local sem prestar atendimento à vítima e seguiu em direção desconhecida.

A PM informou que realizou buscas para tentar localizar o motorista, inclusive em possíveis endereços relacionados a ele, mas não o encontrou.

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O ciclista foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Jardim Alegre. Conforme a médica responsável pelo atendimento, ele sofreu apenas escoriações leves na região da cabeça, sem lesões graves.

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