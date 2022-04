Ciclista de Cambira morre após ser atropelada por caminhão

Da Redação

Uma ciclista de Cambira morreu na manhã desta quinta-feira (7), por volta das 8 horas, no trevo da BR-376, próximo ao Parque de Exposições de Jandaia do Sul. A mulher foi atropelada por um caminhão e morreu no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência. Conforme o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Pedro Farias, a mulher teria enroscado o pé na pedaleira da bicicleta ao dar a volta na rotatória existente no trevo, perdeu o equilíbrio e caiu para o lado esquerdo, no momento passava um caminhão, que não conseguiu desviar da vítima.

