Ciclista de 80 anos fica ferido ao ser atingido por carro em Cambira

Um idoso de 80 anos, que conduzia uma bicicleta motorizada, foi atropelado por um carro na tarde deste domingo (20), na BR-376, em Cambira, no norte do Paraná.

Uma ambulância do município foi ao local e atendeu a vítima, que, segundo os socorristas, sofreu algumas escoriações nos braços e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.

Ainda de acordo com os socorristas, o homem, morador de Ourizona, também norte do estado, teria acabado de comprar a bicicleta e voltava para sua cidade. A princípio, ele foi atingido pelo automóvel ao tentar cruzar a rodovia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no local.

Acidente em Jandaia

Acidente em Jandaia

Um acidente envolvendo três carretas foi registrado no início da tarde deste domingo (20), por volta das 12h, no km 222 da BR-376, próximo ao primeiro trevo da entrada a Jandaia do Sul, na saída para Maringá, norte do Paraná.



