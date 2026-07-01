Ciclista de 74 anos é socorrido pelos bombeiros após acidente em Ivaiporã

Colisão entre uma caminhonete e uma bicicleta ocorreu na Av. Souza Naves. O idoso sofreu lesões no rosto

Um ciclista de 74 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após um acidente de trânsito registrado no início da tarde de terça-feira (30), na Av. Souza Naves, no Centro de Ivaiporã. A colisão envolveu uma caminhonete e uma bicicleta, e o idoso sofreu lesões no rosto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida às 13h13. A vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada a unidade de pronto atendimento para avaliação médica. O estado de saúde foi classificado como de ferimentos leves.

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De acordo com a Polícia Militar, a caminhonete envolvida é uma Chevrolet S10 branca. O motorista não sofreu ferimentos.

Ainda conforme a PM, o condutor realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/L, descartando o consumo de bebida alcoólica.

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