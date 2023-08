Ciclista de 63 anos morre atropelado por caminhão em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

Um ciclista morreu na manhã desta quarta-feira (23) ao ser atropelado por um caminhão na Rua Apucarana, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros, em Ivaiporã.

O idoso de 63 anos chegou a ser atendido pelas equipes do Siate e Samu, mas devido à gravidade dos ferimentos não resistiu e morreu no local do acidente.

De acordo com informações de populares, a vítima conhecida por “Beleza” morava no Bosque da saúde. A bicicleta e o caminhão seguiam na saída da cidade sentido a Rodovia Celso Fumio Makita, na descida próximo ao Corpo de Bombeiros acabou ocorrendo o atropelamento.

Polícia Civil e Instituto de Criminalística foram acionados . A Polícia Militar (PM) também esteve no local e controlou o trânsito. As circunstâncias que levaram ao atropelamento estão sendo apuradas.

Após os levantamentos da perícia, o corpo seria recolhido ao Instituto Médico Legal de Ivaiporã.

