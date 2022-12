Ciclista de 20 anos sofre traumatismo ao ser atingido por carro

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente grave ocorreu na tarde desta terça-feira (27)

Um ciclista, de 20 anos, ficou gravemente ferido após sofrer um acidente de trânsito na PR-466, em Kaloré, município que pertence ao Vale do Ivaí, na tarde desta terça-feira (27). De acordo com as informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o rapaz sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE).

continua após publicidade .

De acordo com os socorristas, o acidente ocorreu quando o rapaz transitava de bicicleta pela rodovia e, em um determinado momento, tentou cruzar a via, mas acabou sendo atingido por um automóvel.

Leia também: Estudante de escola pública de Faxinal é aprovado para Medicina

continua após publicidade .

Com a batida, o rapaz foi arremessado e bateu a cabeça no chão.

Por conta do estado crítico, uma equipe de socorro de Kaloré o entubou e acionou o suporte aéreo do Samu de Londrina, cidade do norte do Paraná. Na sequência, o paciente foi encaminhado pela aeronave para o Ginásio de Esportes Lagoão, em Apucarana, também no norte do Estado.

No local, a vítima foi recepcionada por uma viatura da Unidade de Suporte Avançado e levada para o Hospital da Providência, onde será submetida a diversos exames, como o de tomografia, a fim de se ter mais detalhes a respeito do ferimento sofrido.

Siga o TNOnline no Google News