Ciclismo paralímpico: jandaiense fatura medalha em torneio na Bélgica

Jady Malavazzi, atleta de ciclismo paralímpico

Representando a Seleção Brasileira de ciclismo paralímpico, a jandaiense Jady Malavazzi garantiu a medalha de prata no Ronde in Vlaanderen, competição de estrada realizada na Bélgica, no último domingo (30).

A atleta de Jandaia do Sul disputou a prova de handbike H3 e ficou em segundo lugar. Ela dividiu o pódio com a norte-americana Jenna Rollman (ouro). As outras atletas não terminaram a disputa. Jady cumpriu os 64,8km em 02h05min37s.

O Brasil ainda conseguiu outras três medalhas, sendo dois ouros e um bronze. Os títulos vieram com Lauro Chaman, da classe C5, e Carlos Alberto Soares (C1). Enquanto Marcos Ribeiro conquistou o bronze (C1).

Na prova de resistência da C5 (para atletas com comprometimentos físico-motores ou amputados), Lauro percorreu os 80km em 02h15min17s. O britânico William Bjergfelt e o australiano Alistair Donohoe completaram o pódio, com a prata e o bronze, respectivamente.

"Campeão Ronde In Vlaanderen Paracycling 2023. Agradeço muito a Deus por essa conquista e tudo em minha vida. Obrigado à minha família e a todos da Confederação Brasileira de Ciclismo [CBC] e do Comitê Paralímpico Brasileiro [CPB]. Também sou grato à comissão técnica, ao staff, aos amigos e a todos que torcem por nós. Sempre muito legal correr na Bélgica, dessa vez passando pelas estradas do Tour of Flanders, onde correram e correm os maiores atletas do mundo. Muito obrigado por toda torcida e pelas mensagens, galera", disse Lauro.

Na disputa da C3, dois brasileiros subiram ao pódio. Carlos Alberto Soares fez a distância de 64,8km em 2h07min14s e ficou com o ouro. A prata foi para o norte-americano Todd Key e outro atleta do Brasil, Marcos Ribeiro, conquistou o bronze.

Agora, a Seleção Brasileira de ciclismo paralímpico se prepara para a etapa da Copa do Mundo da modalidade, que será realizada de 4 a 7 de maio, na cidade de Ostend, também na Bélgica. Na última etapa da Copa do Mundo, disputada na Itália, em abril, o Brasil subiu cinco vezes ao pódio.

