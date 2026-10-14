Chuvas provocam cheias no Vale do Ivaí e colocam autoridades em alerta
Registros mostram avanço das águas nos portos Luar e Ubá, além de alagamento sobre uma ponte em São João do Ivaí
As fortes chuvas dos últimos dias elevaram o nível de rios e córregos do Vale do Ivaí, provocaram transbordamentos e colocaram autoridades em alerta. Nesta quarta-feira (14), registros mostravam o avanço das águas em São João do Ivaí e na região do Porto Ubá, entre Lidianópolis e Cruzmaltina.
-LEIA MAIS: Quando vai parar de chover em Apucarana? Veja previsão para os próximos dias
No Porto Luar, em São João do Ivaí, o Rio Ivaí está mais de cinco metros acima do nível normal. Imagens feitas em diferentes horários mostram a progressão da cheia.
Também em São João do Ivaí, a água do Rio da Bulha passou por cima da ponte na localidade de Água do Beija-Flor.
Na região do Porto Ubá, imagens registradas por moradores mostram a elevação do Rio Ivaí. O nível estava entre seis e sete metros na manhã desta quarta-feira (14).
A cheia tem causado transtornos e preocupação entre moradores ribeirinhos. Na mesma região, o Rio Guaimbê também transbordou, agravando a situação.