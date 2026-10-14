Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
MONITORAMENTO

Chuvas provocam cheias no Vale do Ivaí e colocam autoridades em alerta

Registros mostram avanço das águas nos portos Luar e Ubá, além de alagamento sobre uma ponte em São João do Ivaí

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Chuvas provocam cheias no Vale do Ivaí e colocam autoridades em alerta
Autor Situação do Rio Ivaí é monitorada entre Lidianópolis e Cruzmaltina - Foto: Reprodução Canal HP

As fortes chuvas dos últimos dias elevaram o nível de rios e córregos do Vale do Ivaí, provocaram transbordamentos e colocaram autoridades em alerta. Nesta quarta-feira (14), registros mostravam o avanço das águas em São João do Ivaí e na região do Porto Ubá, entre Lidianópolis e Cruzmaltina.

-LEIA MAIS: Quando vai parar de chover em Apucarana? Veja previsão para os próximos dias

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No Porto Luar, em São João do Ivaí, o Rio Ivaí está mais de cinco metros acima do nível normal. Imagens feitas em diferentes horários mostram a progressão da cheia.

Também em São João do Ivaí, a água do Rio da Bulha passou por cima da ponte na localidade de Água do Beija-Flor.

Na região do Porto Ubá, imagens registradas por moradores mostram a elevação do Rio Ivaí. O nível estava entre seis e sete metros na manhã desta quarta-feira (14).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A cheia tem causado transtornos e preocupação entre moradores ribeirinhos. Na mesma região, o Rio Guaimbê também transbordou, agravando a situação.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alertas meteorológicos cheias CHUVAS infernos climáticos moradores ribeirinhos segurança Vale do Ivai
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV