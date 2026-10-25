Chuvas destroem ponte e deixam moradores ilhados na zona rural de Grandes Rios

Estrutura na região da Serra do João Bento foi levada pela enxurrada neste domingo (25)

As fortes chuvas que atingem Grandes Rios (PR) provocaram a destruição de uma ponte na região da Serra do João Bento, na zona rural do município, neste domingo (25). A força da água interrompeu completamente a passagem pela estrada principal do trecho, deixando os moradores da localidade ilhados.

- LEIA MAIS: Fortes chuvas causam alagamentos e bloqueiam estradas rurais em Rio Branco do Ivaí



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O bloqueio foi registrado por um morador que confirmou a impossibilidade de trânsito na área afetada. A queda da estrutura soma mais um desafio para a prefeitura que precisará atuar na recuperação emergencial do acesso para garantir o restabelecimento do deslocamento das famílias.

O cenário local reflete um problema mais amplo causado pelas intempéries. Além de Grandes Rios, diversos outros municípios da região também enfrentam transtornos e aumento nas demandas de manutenção devido à deterioração das estradas rurais provocada pelas condições climáticas dos últimos dias.



