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Chuvas destroem ponte e deixam moradores ilhados na zona rural de Grandes Rios

Estrutura na região da Serra do João Bento foi levada pela enxurrada neste domingo (25)

Escrito por Da Redação
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Chuvas destroem ponte e deixam moradores ilhados na zona rural de Grandes Rios
Autor Ponte foi levada pela água - Foto: REPRODUÇÃO

As fortes chuvas que atingem Grandes Rios (PR) provocaram a destruição de uma ponte na região da Serra do João Bento, na zona rural do município, neste domingo (25). A força da água interrompeu completamente a passagem pela estrada principal do trecho, deixando os moradores da localidade ilhados.

- LEIA MAIS: Fortes chuvas causam alagamentos e bloqueiam estradas rurais em Rio Branco do Ivaí

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O bloqueio foi registrado por um morador que confirmou a impossibilidade de trânsito na área afetada. A queda da estrutura soma mais um desafio para a prefeitura que precisará atuar na recuperação emergencial do acesso para garantir o restabelecimento do deslocamento das famílias.

O cenário local reflete um problema mais amplo causado pelas intempéries. Além de Grandes Rios, diversos outros municípios da região também enfrentam transtornos e aumento nas demandas de manutenção devido à deterioração das estradas rurais provocada pelas condições climáticas dos últimos dias.


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alagamentos chuvas intensas DESASTRE NATURAL estradas rurais Grandes Rios Recuperação de Infraestrutura Vale do Ivai
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