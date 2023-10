Chuvas causam alagamentos e deslizamentos em Pitanga e Manoel Ribas

Desde a noite de sexta-feira (27) as chuvas castigaram a região central do Paraná, resultando em alagamentos nas cidades e propriedades rurais. Os estragos foram significativos, com casas alagadas e deslizamentos de terra que interromperam rodovias em diversos pontos e também causaram estragos no campo.

Em Pitanga, principalmente a região central da cidade ficou alagada. Mais de 400 famílias foram atingidas e pelo menos 90 ficaram desabrigadas. No entanto, ao longo da noite de domingo (29), o nível dos rios começou a diminuir, alimentando a esperança de que grande parte dos afetados pudesse retornar às suas casas.

As comunidades do Rio do Meio, Patrimônio dos Cajos, também foram atingidas causando prejuízo nas lavouras e em residências. A rodovia PR-466, próxima à entrada do Frigodasko, chegou a ser inundada, causando prejuízos aos veículos que tentavam atravessar a área.



Na rodovia que liga Pitanga a Boa Ventura do São Roque, ocorreram deslizamentos de terra em quatro pontos, levando à interdição de parte da pista.

Em Manoel Ribas, tanto a área urbana quanto a rural também foram severamente impactadas pelas chuvas. O distrito de Barra Santa Salete foi um dos mais afetados, causando transtornos e prejuízos consideráveis.

A rodovia PR-487, que liga Manoel Ribas a Nova Tebas, não escapou dos estragos, com deslizamento de terra que resultou na interdição no trecho da rodovia.



As autoridades locais estão mobilizadas para lidar com a situação e prestam assistência às famílias afetadas. A população agora aguarda ansiosamente a melhora das condições climáticas, na esperança de que a região central do Paraná possa se recuperar dos impactos dessas chuvas intensas.

* Com informações Jornal Paraná Centro e NH Notícias



