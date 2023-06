Chuvas beneficiam lavouras de trigo e milho na região de Ivaiporã

As chuvas no Vale do Ivaí nesta semana contribuíram para o desenvolvimento das lavouras de trigo e do milho segunda safra dos 15 municípios do Núcleo Regional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado (Seab) de Ivaiporã.

Conforme levantamento do Departamento de Economia Rural (Deral) a área de 68 mil hectares semeada com trigo está em fase de perfilhamento e preenchimento de cachos. O milho que foi plantado em área de 100 mil hectares se encontra em fase de floração e frutificação.

"Apesar de alguns períodos com estiagem e sol bastante intenso, as culturas estão se desenvolvendo bem. Houve períodos secos, mas a cada 15 dias tivemos boas precipitações, nesses períodos as plantas se recuperam bem, tiveram bom crescimento e desenvolvimento. Principalmente, essa chuva que ocorreu entre os dias 12 até esta sexta-feira (107 milímetros), onde a planta estava sentindo um pouco mais”, relata o engenheiro agrônomo do Deral, Sérgio Carlos Empinotti.



Ainda segundo Empinotti, ambas culturas apresentam boas condições de lavoura. “Caso as culturas não sejam afetadas por geadas nos próximos 30 dias, o trigo deve ficar na faixa 140 sacas por alqueire e o milho na faixa de 180 a 200 sacas por alqueire, proporcional ao rendimento histórico da região”.

No ano passado o preço médio mensal pago aos produtores de trigo na região nesta mesma época do ano estava em R$79,00 a saca de 60 kg, nesta semana a R$66,00. O milho também teve queda nos preços pago ao produtor de R$78,00 na temporada passada para R$48,00 nesta safra.

"Se houver uma boa produção, ela deve compensar a queda de preços que deve se manter nesta faixa. O produtor já está acostumado com o plantio desses cereais (trigo-milho), dessa rotação de cultura que é necessária para a boa cobertura de solo e melhoria da matéria orgânica para cultura da soja, que é atividade de cultivo principal da região”, explicou Empinotti.

