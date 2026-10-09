Chuvas abrem cratera sob o asfalto na PR-466 em Lidianópolis

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) já foram acionadas e sinalizam o local

Uma erosão provocada pelo excesso de chuvas abriu uma cratera sob o asfalto da PR-466, no sentido Lidianópolis (PR), próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), no distrito de Porto Ubá. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) já foram acionadas nesta sexta-feira (9) e estão no local realizando a sinalização e as intervenções preventivas necessárias para evitar acidentes.

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As imagens registradas por um morador da região que passava pelo local mostram que a enxurrada levou a terra de sustentação da via, deixando um espaço totalmente vazio sob a pista. A situação gerou alerta imediato para o risco de o pavimento ceder, uma preocupação agravada pelo tráfego intenso de veículos pesados no trecho.

"Passo todos os dias pelo local e percebi esse problema hoje. O asfalto está oco e é um perigo, se passar um caminhão muito pesado", explicou o policial militar da reserva Carlos Eduardo de Souza.

Segundo ele, o trecho foi parcialmente interditado por uma equipe do DER. "O tráfego segue em meia pista", informa.



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