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Chuva segue em Ivaiporã nesta quarta-feira, prevê Simepar

Previsão do Simepar indica 98% de probabilidade de chuva, acumulado de 20,3 mm e rajadas de vento de até 50 km/h.

Escrito por Da Redação
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Chuva segue em Ivaiporã nesta quarta-feira, prevê Simepar
Autor Instabilidade aumenta ao longo do dia com chance de chuva e trovoadas - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A chuva deve continuar em Ivaiporã nesta quarta-feira (30), segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A probabilidade de chuva chega a 98%, com acumulado previsto de 20,3 milímetros.

O dia começa com temperatura de 19°C. Os termômetros devem subir durante a manhã e chegar a 27°C. A previsão indica aumento da instabilidade ao longo do dia.

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LEIA MAIS: Ivaiporã realiza mais uma etapa de retirada de fios sem uso dos postes

As pancadas de chuva devem ocorrer durante a tarde e continuar à noite. O período de maior instabilidade deve ocorrer entre o fim da tarde e a noite.

Também são esperadas rajadas de vento de até 50 km/h. A umidade relativa do ar deve variar entre 68% e 99%.

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A temperatura deve cair após a chegada da chuva e ficar próxima dos 20°C durante a noite. O sol nasce às 6h10 e se põe às 18h26.

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