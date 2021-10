Chuva que passou pela região causou estragos; Veja

Da Redação

Apesar do pouco volume, a chuva rápida que passou pela região na tarde deste sábado (30) causou alguns estragos na região. Em Cambira e Jandaia do Sul, moradores registraram destelhamento e queda de árvores. Assista:

De acordo com a Defesa Civil de Jandaia do Sul, houve o destelhamento de um prédio localizado na Rua José Maria de Paula, na região central da cidade. Parte do telhado de zinco ficou enroscado na fiação elétrica e chegou a derrubar um poste. Parte da área central de Jandaia está sem energia. a Copel foi acionada para reparar os danos. Ninguém se feriu.



Em Cambira, moradores registraram uma árvore que caiu no frigorífico da cidade. Com a queda, parte de uma cobertura do local ficou danificada, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Apucarana, nenhum chamado foi realizado na cidade ou região por conta da chuva rápida que passou nesta tarde.