Chuva: produtores estão animados com plantio da soja; veja

Da Redação

Os produtores rurais na regional da Secretária da Agricultura e do Abastecimento (Seab) de Ivaiporã comemoram a volta das chuvas na região. A falta de umidade no mês de setembro vinha comprometendo o início do plantio da soja. Até a última sexta-feira (1) – quando as chuvas retornaram na região - apenas 3% da área prevista para a safra 2020/2021 havia sido plantada.

Levantamento do Departamento de Economia Rural (Deral) apontou que de sexta-feira (1), até a manhã de segunda-feira (4) por volta das 7 horas, o volume de chuvas foi de 165 mm na região, o que trouxe de volta a esperança do produtor rural, que nos próximos dias devem avançar com o plantio da leguminosa.

Segundo o engenheiro agrônomo do Deral, Sergio Carlos Empinotti, no mês de setembro a precipitação foi de apenas 9,7 mm. “Agora a chuva realmente chegou, de forma lenta. Um chuva muito boa, ainda mais que o pessoal estava esperando para iniciar o plantio da soja. Agora é esperar uma pequena estiagem, e assim que tiver a possibilidade de entrar com as máquinas na terra, já pode fazer o plantio, que a umidade é boa, é suficiente, até para esperar para uma próxima chuva”.

Para esta temporada, a área plantada com soja deve crescer nos quinze municípios da regional de Ivaiporã para 176 mil hectares, aumento de 3% em relação aos171 mil hectares do ciclo anterior. “Além do mais tem o milho safra normal, que alguns produtores vão plantar em função da rotação de culturas. Há necessidade de reposição de matéria orgânica”.

Para o agrônomo apesar de um pouco mais tarde que o de costume, o plantio da soja está dentro do prazo. “Quem tem área grande já se antecipou e plantou com o solo seco. Acredito que na região 3% a 4% já está plantado. Áreas menores elaspodem ser plantadas rapidamente”, relata Empinotti.

Na última sexta-feira (1), o mercado da soja na região estava em R$ 160,30 a saca de 60 quilos. Já o milho era cotado em R$ 88,40. ASSISTA:

Chuva: produtores estão animados com plantio da soja; veja - Vídeo por: Reprodução