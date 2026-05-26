Chuva ganha força e frio chega a 9°C em Ivaiporã nesta semana
Terça-feira terá até 8 mm de chuva no Vale do Ivaí; massa de ar frio derruba temperaturas nos próximos dias.
A terça-feira (26) começa com 16°C em Ivaiporã e previsão de chuva ao longo do dia. Segundo os dados do Simepar, o município pode acumular cerca de 8 milímetros de precipitação, com probabilidade de chuva chegando a 98%.
A instabilidade deve aumentar entre o fim da manhã e o início da tarde. Os maiores volumes estão previstos para as 10h e 11h, quando podem ocorrer pancadas mais intensas. Apesar da chuva, a temperatura sobe e pode atingir 24°C durante a tarde.
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Os ventos permanecem fracos, variando entre 4 e 11 km/h, com rajadas de até 18 km/h. A umidade relativa do ar oscila entre 74% e 98%.
Após a passagem da chuva, uma massa de ar frio avança sobre o Paraná e provoca queda acentuada nas temperaturas em Ivaiporã e cidades do Vale do Ivaí.
Mesmo com tardes mais agradáveis, as manhãs devem ser geladas no fim da semana, exigindo atenção principalmente nas primeiras horas do dia
O nascer do sol nesta terça-feira ocorre às 7 horas, enquanto o pôr do sol está previsto para 17h49.
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