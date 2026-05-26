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Chuva ganha força e frio chega a 9°C em Ivaiporã nesta semana

Terça-feira terá até 8 mm de chuva no Vale do Ivaí; massa de ar frio derruba temperaturas nos próximos dias.

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 07:18:27 Editado em 26.05.2026, 07:18:25
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Chuva ganha força e frio chega a 9°C em Ivaiporã nesta semana
Autor Previsão aponta pancadas de chuva nesta terça-feira - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A terça-feira (26) começa com 16°C em Ivaiporã e previsão de chuva ao longo do dia. Segundo os dados do Simepar, o município pode acumular cerca de 8 milímetros de precipitação, com probabilidade de chuva chegando a 98%.

A instabilidade deve aumentar entre o fim da manhã e o início da tarde. Os maiores volumes estão previstos para as 10h e 11h, quando podem ocorrer pancadas mais intensas. Apesar da chuva, a temperatura sobe e pode atingir 24°C durante a tarde.

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LEIA MAIS: Vereadores destinam emendas para exames e consultas em Ivaiporã

Os ventos permanecem fracos, variando entre 4 e 11 km/h, com rajadas de até 18 km/h. A umidade relativa do ar oscila entre 74% e 98%.

Após a passagem da chuva, uma massa de ar frio avança sobre o Paraná e provoca queda acentuada nas temperaturas em Ivaiporã e cidades do Vale do Ivaí.

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Mesmo com tardes mais agradáveis, as manhãs devem ser geladas no fim da semana, exigindo atenção principalmente nas primeiras horas do dia

O nascer do sol nesta terça-feira ocorre às 7 horas, enquanto o pôr do sol está previsto para 17h49.

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