Chuva forte provoca alagamento na PR-650, em Godoy Moreira

Da Redação

Curva do Chalé

Grande volume de água que cai nesta sexta-feira (15), deixou trecho da rodovia PR-650 alagado. A rodovia liga São João do Ivaí a cidade de Godoy Moreira.

No local conhecido como curva do Chalé, o córrego que encontra as águas do Rio da Bulha transbordou e ultrapassaram o nível da pista, alagando também uma plantação nas margens da via.

Segundo informações, o nível da água não é muito alto, mas alguns motoristas estão parados no local, não querendo arriscar a travessia.

A previsão do tempo indica que a chuva continua nesta sexta-feira com estimativa de mais de 75mm. No sábado (16) e domingo (17) também há previsão de chuva.

Investimentos

A rodovia vem recebendo investimentos do Governo do Estado para resolver este problema que é histórico e obras são executadas e vários trechos..



Com informações Canal HP