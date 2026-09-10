Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
TEMPO

Chuva forte causa alagamentos, deslizamentos e encobre ponte no Vale do Ivaí

Temporal atingiu a região desde a madrugada desta quinta-feira (10); rodovias como a PR-272 registraram desmoronamentos de terra e acúmulo de água

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Chuva forte causa alagamentos, deslizamentos e encobre ponte no Vale do Ivaí
Autor Ligação entre São João do Ivaí e Godoy Moreira - Foto: Blog do Berimbau/Reprodução

A forte chuva que atinge o Vale do Ivaí desde a madrugada desta quinta-feira (10) vem provocando transtornos, alagamentos e deslizamentos de terra em diversos municípios da região. A elevação rápida do nível dos rios e o acúmulo de água nas pistas deixam autoridades e moradores em estado de alerta.

-LEIA MAIS: Temporais com granizo e vendavais deixam rastro de estragos no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em Cruzmaltina, o volume de chuva causou o desmoronamento de encostas que atingiram trechos da PR-272, exigindo atenção redobrada dos motoristas. Pontos críticos com grande quantidade de água sobre o asfalto e novos focos de queda de barreira também foram registrados no Distrito de Primavera e no Trevo da Coamo, entroncamento de acesso ao município de Borrazópolis.

A situação também é preocupante em São João do Ivaí, onde o Rio Água Rica transbordou e alagou áreas da comunidade de mesmo nome, perto da localidade conhecida como Venda do Raimundo. Na ligação entre São João do Ivaí e Godoy Moreira, a força da enxurrada cobriu totalmente uma ponte, interrompendo a passagem segura de veículos.

Em Grandes Rios, o monitoramento na Balsa do Marollo aponta um cenário crítico. De acordo com a Patrulha Ambiental, o nível do rio subiu mais de dois metros e meio em relação ao normal na manhã desta quinta-feira e continua se elevando rapidamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações do Blog do Berimbau e Canal HP

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alagamentos chuva Deslizamentos notícias São João do Ivaí Vale do Ivai
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV