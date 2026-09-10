Chuva forte causa alagamentos, deslizamentos e encobre ponte no Vale do Ivaí

Temporal atingiu a região desde a madrugada desta quinta-feira (10); rodovias como a PR-272 registraram desmoronamentos de terra e acúmulo de água

A forte chuva que atinge o Vale do Ivaí desde a madrugada desta quinta-feira (10) vem provocando transtornos, alagamentos e deslizamentos de terra em diversos municípios da região. A elevação rápida do nível dos rios e o acúmulo de água nas pistas deixam autoridades e moradores em estado de alerta.

-LEIA MAIS: Temporais com granizo e vendavais deixam rastro de estragos no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em Cruzmaltina, o volume de chuva causou o desmoronamento de encostas que atingiram trechos da PR-272, exigindo atenção redobrada dos motoristas. Pontos críticos com grande quantidade de água sobre o asfalto e novos focos de queda de barreira também foram registrados no Distrito de Primavera e no Trevo da Coamo, entroncamento de acesso ao município de Borrazópolis.

A situação também é preocupante em São João do Ivaí, onde o Rio Água Rica transbordou e alagou áreas da comunidade de mesmo nome, perto da localidade conhecida como Venda do Raimundo. Na ligação entre São João do Ivaí e Godoy Moreira, a força da enxurrada cobriu totalmente uma ponte, interrompendo a passagem segura de veículos.

Em Grandes Rios, o monitoramento na Balsa do Marollo aponta um cenário crítico. De acordo com a Patrulha Ambiental, o nível do rio subiu mais de dois metros e meio em relação ao normal na manhã desta quinta-feira e continua se elevando rapidamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações do Blog do Berimbau e Canal HP