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INUNDAÇÃO

Chuva eleva nível da água e rio transborda na zona rural de Arapuã; veja

Um dos pontos afetados fica na localidade conhecida como Água da Pomba, na região do Distrito do Bem-te-vi

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Reprodução/Blog do Berimbau


O grande volume de chuva registrado na tarde desta quinta-feira (01), em Arapuã, no Vale do Ivaí, provocou a elevação do nível de rios e córregos na zona rural do município. Um dos pontos afetados fica na localidade conhecida como Água da Pomba, na região do Distrito do Bem-te-vi.

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Imagens registradas no local mostram o rio transbordando, com a água avançando para áreas próximas ao leito.

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Chuva eleva nível da água e rio transborda na zona rural de Arapuã; veja
AutorFoto: Reprodução/Blog do Berimbau

O vídeo foi divulgado pelo Blog do Berimbau, que informou que as imagens foram captadas por um seguidor no trajeto entre Ivaiporã e a comunidade do Bem-te-vi.

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As imagens mostram o aumento do volume de água no rio após as chuvas que atingiram a região durante a tarde.

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Arapuã chuva NOTÍCIAS transbordamento Vale do Ivai zona rural
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