Chuva eleva nível da água e rio transborda na zona rural de Arapuã; veja

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um dos pontos afetados fica na localidade conhecida como Água da Pomba, na região do Distrito do Bem-te-vi





O grande volume de chuva registrado na tarde desta quinta-feira (01), em Arapuã, no Vale do Ivaí, provocou a elevação do nível de rios e córregos na zona rural do município. Um dos pontos afetados fica na localidade conhecida como Água da Pomba, na região do Distrito do Bem-te-vi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Apucarana

Imagens registradas no local mostram o rio transbordando, com a água avançando para áreas próximas ao leito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Reprodução/Blog do Berimbau Foto: Reprodução/Blog do Berimbau

O vídeo foi divulgado pelo Blog do Berimbau, que informou que as imagens foram captadas por um seguidor no trajeto entre Ivaiporã e a comunidade do Bem-te-vi.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



As imagens mostram o aumento do volume de água no rio após as chuvas que atingiram a região durante a tarde.