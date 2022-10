Chuva e vendaval provocam estragos na região de Ivaiporã; veja fotos

Da Redação

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Ivaiporã foram mobilizadas na tarde deste sábado (29), para prestar atendimento a diversas pessoas que foram afetadas pelo temporal que atingiu a cidade. Até o momento, não há informação de feridos. Foram registrados casos de destelhamentos em casas no centro da cidade, e em vários bairros.

Após o vendaval, que durou aproximadamente 30 minutos, mais da metade da cidade ficou sem energia elétrica, já que em vários pontos a rede elétrica foi arrebentada pelas árvores que caíram.

Por volta das 15h20, conforme informações do Corpo de Bombeiros, cerca de 20 pessoas já haviam procurado a corporação em busca de lonas plásticas para cobertura das casas destelhadas. Às 17h30, os dados foram atualizados e segundo os bombeiros mais de 70 famílias já haviam recebido lonas plásticas.

Árvores também caíram durante o vendaval na cidade, no interior do município e na rodovia PR 466, principalmente, no trecho de Ivaiporã ao Porto Ubá.

Equipes do setor de Meio Ambiente da Prefeitura de Ivaiporã auxiliam os bombeiros na remoção de árvores na cidade.

Vendaval

No Paraná Mais de 600 eletricistas da Copel estão em campo trabalhando nos reparos da rede elétrica em diversas regiões do Paraná para restabelecer o fornecimento de energia, neste sábado, dia 29. No momento, cerca de 212 mil unidades consumidoras estão desligadas devido ao forte temporal que atingiu a região em diversas regiões, especialmente o Norte, onde o vendaval aconteceu agora a tarde. Por lá, há cerca de 100 mil clientes sem energia.

Os municípios mais afetados na região Norte foram Rio Branco do Ivaí, Grandes Rios, Rosário do Ivaí, Abatiá, Santa Amélia, Jandaia do Sul, Arapuã, Cândido de Abreu, Jundiaí do Sul, São José da Boa Vista, Conselheiro Mairinck e Manoel Ribas. Em breve, mais equipes devem começar a atuar na região.

OESTE- Mais cedo, o temporal atingiu com força as regiões Oeste e Noroeste do Estado. No momento, ambas regiões estão com cerca de 60 mil unidades consumidoras sem energia elétrica. Mais de 300 eletricistas já estão atuando na região. Os trabalhos continuam ao longo da noite de hoje.

SEGURANÇA - A Copel orienta a população a manter distância de locais que tenham postes quebrados e fios caídos. A falta de luz pode ser informada por meio do aplicativo para celulares ou pelo site www.copel.com, e também pelo número de Whatsapp 41 3013-8973.

Sem internet, é possível enviar um SMS para o número 28593, com as letras “SL”, de “sem luz”, e o número da unidade consumidora, destacada em amarelo no cabeçalho da conta da Copel.













