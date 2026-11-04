Chuva de granizo causa estragos em municípios do Vale do Ivaí

Pedras maiores que ovos de galinha foram relatadas em Ariranha do Ivaí; também houve registros em comunidades rurais de Ivaiporã e em Manoel Ribas

Uma chuva de granizo atingiu Ariranha do Ivaí, Ivaiporã e Manoel Ribas, municípios do Vale do Ivaí e região central do Paraná, no início da tarde desta quarta-feira (4), com registros de danos em telhados de residências e veículos. Em Ariranha do Ivaí, moradores relataram a queda de pedras de gelo maiores que ovos de galinha.

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Os relatos de estragos se concentram em Ariranha do Ivaí. Fotos feitas após a tempestade mostram coberturas perfuradas e automóveis danificados pelo impacto do granizo. Um dos veículos atingidos é utilizado pela Assistência Social do município e teve o vidro traseiro perfurado.

Em Ivaiporã, moradores registraram pedras de gelo na região do Sabugueiro, na zona rural, às margens da PR-466, no sentido de Ariranha do Ivaí e Manoel Ribas. Também houve relatos em Alto Porã e em áreas de Manoel Ribas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, já foram entregues duas bobinas, de aproximadamente 400 metros cada uma, para auxiliar a conter os estragos na cidade de Ariranha do Ivaí.

Segundo moradores, a precipitação foi intensa em alguns pontos, com grande quantidade de granizo. O tamanho das pedras chamou a atenção de quem acompanhou a tempestade e fez registros do fenômeno.

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ALERTA

O Paraná está alerta para tempestades no Paraná. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão para esta quarta-feira (04) e quinta-feira (05) é de temporais severos, com chuva intensa, raios, rajadas de vento que podem ultrapassar 80 km/h e granizo com pedras acima de dois centímetros de diâmetro.

O cenário está associado à intensificação de um sistema de baixa pressão, à formação de um ciclone extratropical na costa da Região Sul e ao avanço de uma frente fria. Há também condições para a formação de supercélulas, tempestades organizadas com potencial para provocar fenômenos severos. O risco abrange todo o Paraná, com atenção redobrada para o Sudoeste, Oeste e Noroeste.

Com informações do Blog do Berimbau