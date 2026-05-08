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PREVISÃO DO TEMPO

Chuva chega a Ivaiporã nesta sexta e temperatura deve cair nos próximos dias

Previsão indica pancadas de chuva, ventos fortes e chegada de frio no início da próxima semana

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 06:03:55 Editado em 08.05.2026, 06:03:49
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Chuva chega a Ivaiporã nesta sexta e temperatura deve cair nos próximos dias
Autor Céu carregado e chuva durante a tarde e a noite - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Ivaiporã amanhece com 21°C nesta sexta-feira (8), com tempo abafado nas primeiras horas do dia.

Ao longo desta sexta, a temperatura pode chegar a 23°C, mas a previsão indica mudança no tempo com avanço da chuva.

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A probabilidade de precipitação é de 98%, com acumulado estimado em 14,3 mm e pancadas previstas principalmente entre a tarde e à noite.

Os ventos sopram de noroeste, com rajadas que podem alcançar 47 km/h em alguns períodos.

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Após a chuva, a previsão aponta queda nas temperaturas a partir de terça-feira (12).

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