Chuva causa transtornos em Marilândia do Sul; enxurrada invade igreja

Chuva invadiu a igreja matriz de Marilândia do Sul

Os temporais de sábado (29) e domingo (30) geraram transtornos também em Marilândia do Sul. Houve registro de queda de árvores sobre postes da Copel, prejudicando o abastecimento de energia elétrica. Foram registrados também destelhamentos de residências e a enxurrada invadiu a Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores.

Segundo o prefeito Aquiles Takeda (PSD), pelo menos 12 casas foram destelhadas na cidade na chuva de sábado à tarde. As regiões mais atingidas foram São José e Nova Amoreira. Várias árvores e galhos caíram, deixando a cidade sem energia elétrica. O serviço já foi restabelecido.

“As equipes estão trabalhando desde o final de semana, principalmente fazendo a limpeza urbana, com a retirada de galhos e do lodo trazido pela enxurrada”, afirma o prefeito. Moradores que tiveram as casas destelhadas foram socorridos com lonas pelas equipes do município.

A represa do Managó, na entrada da cidade, transbordou. A Prefeitura precisou abrir uma das comportas para que o nível da água voltasse ao normal, o que deve ser conseguido até o final desta noite.

Um vídeo gravado na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores neste domingo (30) mostra que a enxurrada invadiu a igreja. As calhas não resistiram ao volume intenso da água. Veja abaixo:

Além de Marilândia do Sul, inúmeros municípios da região foram atingidos pelas chuvas do final de semana. Ivaiporã foi a localizada mais afetada.

