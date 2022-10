Chuva atrasa plantio de milho e soja nos municípios da região

Da Redação

Por conta das chuvas, agricultores tiveram poucos dias cheios para colocar o maquinário nas lavouras

A chuva persistente dos últimos dias está provocando atraso no plantio de milho (primeira safra) e soja nos municípios da região. O excesso de umidade também prejudicou a qualidade da colheita de trigo. A análise é do Departamento de Economia Rural (Deral), do Núcleo Regional da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab), de Apucarana.



No Norte do Paraná, as precipitações pluviométricas registradas nas últimas semanas são de fracas a moderadas. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), choveu pouco mais de 65 mm desde 1º de outubro. O volume é menor do que a média histórica. No entanto, a chuva vem caindo de forma seguida, com registro praticamente diário. O tempo deve firmar apenas a partir da reta final do mês.

Adriano Nunomura, técnico do Deral de Apucarana, afirma que o clima úmido prejudicou as culturas de verão na região.

O plantio está avançando dentro do possível devido às chuvas. Estamos com 40% da área prevista de milho plantada e de 10% da soja" - Adriano Nunomura, Técnico do Deral - Adriano Nunomura, Técnico do Deral

Caso as condições climáticas estivessem mais favoráveis, o plantio do milho já estaria concluído e da soja em estágio bem mais avançado. Adriano, pondera, no entanto, que as chuvas foram calmas e que o agricultor ainda tem prazo para recuperar o tempo perdido para semear as lavouras, principalmente de soja. “Normalmente, o produtor planta soja em outubro na região”, pontua.



O maior problema do clima chuvoso está no trigo. O último relatório da Seab de Apucarana aponta que 99% da área plantada já foi colhida na região. “Restam apenas alguns locais pontuais (para colher)”, afirma o técnico. Segundo ele, a chuva na reta final da safra afetou a qualidade dos grãos que estavam em ponto de maturação ideal e o produtor não conseguiu fazer a colheita por causa da chuva. “Mas não foi um percentual muito grande da produção nessa situação”, pondera.

PARANÁ

As chuvas estão afetando as lavouras em todo Estado, segundo Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária, referente ao período de 7 a 14 de outubro, da Seab.

Com poucas condições para o agricultor entrar com as máquinas nas áreas de produção, o plantio da soja e do milho evolui de forma mais lenta no Estado. Ao solo encharcado unem-se as temperaturas mais baixas que o esperado para o período, acarretando impactos pontuais no planejamento do produtor, que sente a pressão de atraso no plantio e acende o alerta para a janela da segunda safra.

A semeadura do milho já atingiu 75% da área estimada, em média, e o desenvolvimento é satisfatório, com 91% em boas condições e 9%, medianas. A soja segue com menos intensidade de plantio, alcançando 26% da extensão projetada. No campo, 98% têm condição boa e 2%, mediana.

No caso do trigo, que tem aproximadamente 50% da safra a ser colhida, as áreas consideradas ruins subiram de 4% para 7% no prazo de uma semana, devido quase que exclusivamente ao excesso de chuva. As lavouras que sofreram anteriormente com a seca e as geadas já foram colhidas.

Dos cerca de 500 mil hectares que restam para a colheita, 69% estão em condições boas – eram 73% na semana anterior – e 24% estão em situação média de qualidade. As lavouras consideradas melhores foram plantadas mais tarde e podem necessitar de mais aplicações de fungicidas, com aumento de custo e, possivelmente, produtividade restringida.

Por Fernando Klein, com Agência Estadual de Notícias

