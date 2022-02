Chuva assusta e provoca estragos em Marilândia do Sul; veja

Da Redação

Moradores de Marilândia do Sul ficaram assustados com a chuva que caiu na tarde desta quarta-feira (16). O forte vento provocou destelhamentos e árvores caíram no centro da cidade. Por alguns minutos choveu granizo no município.

continua após publicidade .

Conforme Kelly Cristy Zanlorenzi, uma das coordenadoras da Defesa Civil, um levantamento é feito na cidade para saber quantas casas foram danificadas. "Algumas casas ficaram destelhadas, mas o comércio também foi atingido, alguns toldos foram arrancados com a força do vento e diversas árvores caíram no centro da cidade e em alguns bairros. Por enquanto não tivemos ainda nenhum chamado das pessoas que moram na zona rural, nossas equipes estão trabalhando para remover as árvores e distribuir lonas", disse.

Ainda de acordo com Kelly, nenhuma pessoa ficou ferida ou desabrigada. Veja a força da chuva: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .