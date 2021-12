Churrasco termina com mulher agredida e marido preso

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma mulher foi agredida pelo marido após desentendimento em churrasco que o casal estava realizando. O caso foi na noite de sábado (4) na Rua Rio Tibagi, em Rio Branco do Ivaí.

continua após publicidade .

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para o endereço, onde um homem estaria agredindo a mulher em via pública. No local foi constatado o homem sendo contido por populares e a mulher caída no chão.

A mulher disse aos policiais que ela e o marido estavam fazendo um churrasco e bebendo, mas acabaram se desentendendo. Ele teria ficado muito nervoso e a agredido com socos e pontapés vindo a causar pequenas lesões no seu corpo.

continua após publicidade .

A vítima reclamava de dores e foi encaminhado ao hospital municipal para atendimento médico. O autor também foi encaminhado ao hospital para exames de lesões. Após liberados do atendimento médico ambos foram conduzidos a delegacia de Polícia Civil de Faxinal para providencias.