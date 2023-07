Churrasco em São João do Ivaí termina após homem agredir a irmã

A mulher foi agredida com tapa no rosto

A equipe acionada via COPOM na noite de domingo (09.07) para atender uma ocorrência de vias de fato no em São João do Ivaí, onde um homem teria agredido a irmã dele.

A vitima relatou que relatou que estavam em um churrasco, quando seu irmão começou a brigar com seu amigo. Momento em que a vítima entrou no meio da briga com o intuito de separar foi agredida pelo próprio irmão com tapas no rosto.

A equipe então conduziu então o agressor até a viatura, e este apresentava sintomas de embriaguez.

Num primeiro momento acatou as ordens, mas ao perceber que iria ser conduzido se negou a continuar andando dizendo que não iria e puxando seu braço para trás, fazendo-se assim necessário o uso de técnicas de contato para contê-lo.

Vítima e autor foram então encaminhados ao DPM para confecção do BOU. No destacamento a vítima desistiu da representação contra o autor; a equipe então finalizou o BOU e ambos foram liberados.

Furto de bicicleta em São João do Ivaí (outra ocorrência)

A equipe estava em patrulhamento pela Avenida Curitiba, quando o solicitante fez sinal para a equipe, e então relatou que sua bicicleta vermelha, com rodas “aero” havia sido furtada a cerca de 10 minutos na Rua Aparecido Bezerra, onde ele a teria deixado destrancada.

A guarnição realizou diligências, porém não localizou a referida bicicleta.

