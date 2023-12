Chegada do Papai Noel reúne muitas famílias em Marilândia do Sul

A chegada do Papai Noel reuniu muitas famílias em Marilândia do Sul. O bom velhinho foi recepcionado pela fanfarra municipal e pelas crianças, que aproveitaram para tirar fotos e ganharam balas, na noite de sexta-feira (1/12).

continua após publicidade

Com a chegada do Papai Noel, as luzes de Natal instaladas na Praça da Igreja Matriz e em outros locais da cidade foram acesas.

-LEIA MAIS: Mais de 700 crianças encantam público no Coral dos Anjos de Ivaiporã

continua após publicidade

A chegada do Papai Noel aconteceu logo após a missa de inauguração da reforma interior da Paróquia Nossa Senhora das Dores.

No dia 15/12 será realizado um auto de Natal no município, com apresentações e outras ações que são organizadas especialmente para as crianças. Em breve detalhes serão repassados.

"Obrigado a todas as famílias que compareceram na praça para a chegada do nosso Papai Noel, agradeço a apresentação da fanfarra e toda equipe da prefeitura municipal, em nome da Kelly Zanlorenzi, pela organização. Os enfeites ficaram lindos, e agora Marilândia entra oficialmente no clima de Natal. Vamos ter o nosso auto de Natal também e já estão todos convidados", disse o prefeito Aquiles Takeda.

Siga o TNOnline no Google News