César Menotti & Fabiano são atrações da festa de São João do Ivaí

César Menotti & Fabiano se apresentam no dia 19 de dezembro

Nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, tem festa de aniversário de 58 anos, de São João do Ivaí. Para comemorar, no primeiro dia de evento tem show com a dupla sertaneja César Menotti & Fabiano. Já no segundo dia de festa, tem apresentação de Guilherme & Benuto.

No terceiro e último dia de festa, dia 21 de dezembro, serão convidados cantores locais e ainda terá o 'IPTU Premiado', quando serão sorteados de 46 vale-compras no valor de R$ 500, além de um Fiat MOB 0 quilômetro. "Estamos a mil nos preparativos de nossa festa de 58 anos de emancipação de nossa querida cidade. Estão todos convidados", comenta a prefeita Carla Emerenciano.

Entre as programações de fim de ano, a prefeita ainda comentou que no dia 18 de dezembro tem a tradicional chegada do Papai Noel. "O Bom Velhinho chega e vai direto para sua casa na Praça Duque de Caxias distribuir presentes para todas as crianças de nossa cidade. No último dia do ano também teremos o Show da Virada com atrações para comemorar a chegada de 2023", acrescenta Carla.

